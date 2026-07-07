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07 июля, 11:57

Политика

МИД заявил, что Прибалтика открыто готовится к депортации русскоязычных жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Страны Прибалтики открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев на презентации доклада по правам человека России и Белоруссии.

Он отметил, что Прибалтика таким образом хочет решить "русский вопрос" и проблему массового безгражданства на территориях своих государств.

Ранее МИД РФ пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за отказа стран Прибалтики прекратить политику ущемления в отношении русскоязычного населения. Ведомство отметило, что за последние годы в Литве, Латвии и Эстонии случился резкий всплеск русофобии, который поддерживается на государственном уровне.

Министерство подчеркнуло, что попытки урегулировать разногласия с помощью переговоров ни к чему не привели. Россия обращалась уже в разные международные инстанции, но никакого результата это не дало.

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