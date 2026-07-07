В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы

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Необходимо изменить порядок учета ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний при поступлении в вузы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Письмо, направленное министру просвещения Сергею Кравцову, есть в распоряжении газеты "Известия".

Согласно предложению Аксененко, поступающие должны иметь возможность выбрать форму вступительных испытаний – либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза, но не одновременно по двум формам по одному и тому же предмету.

В результате это не только снизит нагрузку на выпускников и сделает конкурс более прозрачным, но и уберет дублирование оценочных процедур.

По словам депутата, действующая практика создает неравные условия, поскольку подготовка к дополнительным вступительным испытаниям, например, требует посещения подготовительных курсов, покупки специальной литературы или даже переезда в город, где находится вуз. В результате это приводит к неравным стартовым условиям, поскольку для детей из отдаленных регионов и семей с невысоким доходом подобные расходы могут стать серьезным барьером.

Кроме того, двойная проверка одних и тех же знаний не повышает объективность отбора, вместо этого создавая дополнительную административную и психологическую нагрузку на выпускников в период приемной кампании.

Ранее Минобрнауки РФ сообщило о модернизации процедуры приема в аспирантуру, которая вступит в силу с 2026 года. Ключевое нововведение – централизация подачи документов: заявления в электронной форме будут приниматься только через портал "Госуслуги", а прием через внутренние информационные системы образовательных организаций прекратится.

В целях оптимизации распределения квот министерство предусмотрело их детализацию до уровня конкретных заказчиков: каждое целевое место будет закреплено за определенной организацией‑работодателем с фиксацией формы обучения, образовательной программы и направления подготовки.

