Минобрнауки РФ уточнило список документов для поступления в вузы

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Абитуриенты для поступления в российские вузы должны предоставить паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа и другие документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу в Минобрнауки РФ.

"В числе документов, необходимых для поступления: <...> согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, и другие", – уточнили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что документы можно представить как в оригинале, так и в копиях, причем для последних нотариальное заверение не требуется.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что документы на иностранном языке должны быть переведены на русский, а иностранные документы об образовании, при необходимости, должны быть легализованы в России.

Всего абитуриент может выбрать до пяти вузов и до пяти направлений подготовки в каждом из них. Заявление и необходимые документы можно подать лично, по почте или с помощью портала "Госуслуги". Сроки окончания приема устанавливаются университетами.

Ранее Минобрнауки РФ анонсировало обновление процедуры поступления в аспирантуру с 2026 года. Главное изменение коснется способа подачи документов: электронные заявления теперь будут приниматься исключительно через "Госуслуги", а возможность направить их через собственные информационные системы вузов упраздняется.

В свою очередь, для повышения заполняемости квот министерство решило детализировать их до конкретных заказчиков. Это означает, что теперь целевое место будет жестко закрепляться за определенной организацией-работодателем с четким указанием формы обучения, образовательной программы и направления подготовки.