В России расширят использование беспилотных машин на федеральных трассах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В России расширят применение беспилотных машин на федеральных трассах. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече со своим тайским коллегой Пхипхатом Ратчакитпраканом в Москве.

"У российской стороны есть обширный опыт применения интеллектуальных систем на транспорте. Разработана нормативно-правовая база для беспилотного транспорта, строится сеть дронопортов", – приводит РИА Новости слова Никитина.

Ранее стало известно, что полностью беспилотный режим использования грузовиков "КамАЗ" планируется запустить в 2028 году. Сейчас за движением этих машин следят операторы-логисты.

Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Уточняется, что такое вмешательство нужно не всегда, а только в трудных ситуациях. Например, когда машине необходимо выехать из затора или объехать препятствие.