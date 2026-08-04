Минторговли Казахстана не получало обращения от Wildberries о размещении складов

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Министерство торговли и интеграции Казахстана не получало официального обращения от Wildberries по поводу размещения складов, заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Об этом сообщает ТАСС.

"При поступлении мы рассмотрим его в установленном порядке", – подчеркнул он.

Министр также добавил, что сейчас компания уже арендует в стране около 46 тысяч квадратных метров площадей. Кроме того, общая площадь строящихся складских помещений Wildberries в Казахстане составит порядка 260 тысяч квадратных метров.

Из них 160 тысяч квадратных метров приходится на Алма-Ату, а 100 тысяч – на Астану. Строительство планируется завершить в первом квартале 2027 года.

По словам Шаккалиева, работа по возведению складов в Казахстане ведется уже несколько лет, а эти площади станут частью планов по развитию местного филиала Wildberries.

С 18 июля продолжаются атаки на логистические центры Wildberries. Обстрелам подверглись, например, склады в Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре, ставропольском Невинномысске и Симферополе, кроме того, обломки БПЛА частично повредили стену складского помещения в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, пострадали как минимум 10 сотрудников компании.

Основательница маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким, комментируя случившееся, подчеркнула, что удары наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже товаров военного назначения. При этом в этих действиях нет ни логики, ни здравого смысла. Тем не менее склады Wildberries оборудованы всеми доступными средствами защиты, ежедневно модернизируются, что позволяет отражать большую часть атак.

