Московские промышленники представят продукцию на выставке во Вьетнаме

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Делегация столичных промышленников с 5 по 8 августа проведет переговоры в Хошимине, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Представители пищевой отрасли представят продукцию на международной выставке Viet Food&Beverage, а разработчики из медицины и микроэлектроники встретятся с потенциальными заказчиками на вьетнамском рынке. Центр "Моспром" представит экспортный и инвестиционный потенциал Москвы на переговорах с местными властями и индустриальными заказчиками.

Среди всех регионов России Москва лидирует по товарообороту с Вьетнамом, подчеркнул Ликсутов. Например, в 2025 году на это государство пришлось 91% всех промышленных поставок столицы в страны Юго-Восточной Азии.

"В основе экспортного портфеля – продукция авиационной промышленности, радиоэлектроника, продукты питания", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

В рамках байерской программы "Моспром" берет на себя затраты на логистику экспонатов и организацию встреч. На коллективном стенде Made in Moscow представят продукцию:



Микояновского мясокомбината;

"Дымовского колбасного производства";

кондитерские изделия фабрики "Ударница";

шоколадные монеты, медали и фигурки ООО "Монетный двор универс";

продукцию производителя замороженных фруктовых и ягодных пюре, сиропов и кордиалов ООО "Агробар про".

Кроме того, в бизнес-миссии во Вьетнаме примут участие представители высокотехнологичного сектора города. В их числе – ведущий разработчик решений для диагностики онкологических заболеваний иммуногистохимическим методом ООО "Праймбиомед", производитель бортового оборудования для общественного транспорта ООО "Транстелематика" и IТ-компания "Вижн Лабс". Последняя представит решения в области компьютерного зрения, в том числе видеоаналитику для проектов "Безопасного города".

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что московская делегация проведет деловые встречи с представителями торгово-промышленной палаты Вьетнама, департамента промышленности и торговли города Хошимина, государственного агентства Viettrade, а также с Ассоциацией предприятий Хошимина и дистрибьюторами продуктов питания и фармацевтики.

"Цель переговоров – познакомить вьетнамских коллег с высокотехнологичными решениями Москвы, ее экспортным и инвестиционным потенциалом, инфраструктурными возможностями и обсудить реализацию совместных проектов", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на Москву приходится около 14% от общего объема закупок России, что равняется каждому седьмому рублю в системе госзакупок. В первой половине 2026 года столица заключила свыше 200 тысяч контрактов, каждый третий при этом – с поставщиками из других регионов.

