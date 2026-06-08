В Москве рассказали о подписанных на ПМЭФ соглашениях по развитию деловой среды

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Москвы заключило десятки соглашений, направленных на поддержку предпринимательского сообщества. Они касаются развития технологического сектора, внедрения инноваций, укрепления межрегионального и международного партнерства, сообщила заммэра Наталья Сергунина.



"Достигнутые на форуме договоренности открывают столичным предпринимателям новые возможности. Среди партнеров Москвы – коллеги из других регионов России, крупные отечественные компании и вузы. Представители делового сообщества получат дополнительные инструменты для расширения и продвижения своего бизнеса внутри страны и за ее пределами", – отметила Наталья Сергунина.

Так, одним из важных для Москвы событий форума стало подписание декларации о создании межрегионального промышленного кластера беспилотных авиационных систем. К инициативе присоединились Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Калининградская и Мурманская области, а также Республика Карелия. Партнерство, в частности, предполагает совместную работу по наращиванию производственных мощностей и улучшению инфраструктуры для тестирования разработок.

Другое соглашение – с участием Нижегородской области и Ханты-Мансийского автономного округа – направлено на внедрение беспилотных систем в промышленности, логистике, энергетике и других отраслях.

Значимый шаг в укреплении международных отношений – подписание документа о сотрудничестве между департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы и Управлением по развитию промышленными городами и технологическими зонами Королевства Саудовская Аравия. Стороны договорились о реализации совместных проектов и обмене лучшими практиками, в том числе в области создания и управления технологической инфраструктурой.

Новых партнеров на ПМЭФ нашел и Московский экспортный центр (МЭЦ). Например, совместно с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова и Московским государственным институтом международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) планируется разработка обучающих программ и организация стажировок для специалистов сферы международной торговли.

А корпорация "Яндекс" подключится к продвижению локальных брендов за рубежом с помощью инструментов цифрового маркетинга.

Кроме того, эксперты МЭЦ провели встречи с Российско-Бахрейнским и Алжирским деловыми советами, делегациями из Эфиопии и других государств.

Еще один важный итог ПМЭФ для столицы – расширение партнерской сети Московского инновационного кластера. Несколько крупных предприятий присоединилось к "Витрине заказчиков" – сервису для поиска потенциальных покупателей перспективных решений.

Научную экспертизу программы "Техлаб Москва", ориентированной на ускоренное внедрение технологий, усилит Национальный исследовательский университет ИТМО и "Школа 21". Новые договоренности также поспособствуют развитию столичного центра испытания робототехники, формированию акселерационной базы для будущего кластера медиатехнологий и расширению географии обучающего курса "Путь к IPO".

Сегодня в Москве работает свыше 150 тысяч технологических компаний. Наиболее развитые сегменты – информационные технологии и связь, обрабатывающие производства, а также научно-техническая деятельность. Особое внимание город уделяет поддержке перспективных направлений на стыке науки и промышленности: робототехнике, новым материалам и другим.



По словам Натальи Сергуниной, подписанные на ПМЭФ соглашения охватывают все ключевые направления – от подготовки специалистов и расширения производства до поиска заказчиков и выхода на международный рынок.

ПМЭФ завершил работу 6 июня. В этом году в нем приняли участие представители 142 стран мира. Общее количество участников превысило 24,5 тысячи, также в мероприятии впервые за 10 лет приняла участие делегация из США.

В этом году на интерактивном стенде Москвы были представлены столичные проекты в областях экономики, градостроительства, транспорта, промышленности, ЖКХ и социальной сфере. Гостям рассказали о главных технологиях и производствах столицы, показали Московскую верфь, открытый после реконструкции Ленинградский вокзал и многое другое.