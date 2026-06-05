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05 июня, 16:32

Мэр Москвы

Сергей Собянин пообщался со студентами колледжей на ПМЭФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пообщался со студентами московских колледжей, которые помогают в работе стенда, посвященного столице.

На стенде в этом году представлены созданные студентами сувениры. Например, они создали черный чай "Вдохновение мастера", в купаж которого входит можжевельник, ягоды брусники и календула.

Студентка московского колледжа Ульяна Ржищина добавила, что, помимо сувениров, студенты представляют бренд. Также они рассказывают о системе московского образования и происходящих внутри нее изменениях.

Кроме того, как отметила Ржищина, посетители могут узнать о новых проектах, которые будут запускаться в Москве или уже реализованы в столице.

Собянин не только продегустировал чай, но и оставил подпись в книге с цитатами русских писателей о столице.

В этом году на интерактивном стенде Москвы представлены столичные проекты в областях экономики, градостроительства, транспорта, промышленности, ЖКХ и социальной сфере. Гостям расскажут о ключевых московских технологиях и производствах, а также покажут Московскую верфь, открытый после реконструкции Ленинградский вокзал и многое другое.

ПМЭФ продлится до 6 июня. Его программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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