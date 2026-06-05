Собянин: создадим первый в стране центр обучения улучшению качества жизни

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве будет создан первый в стране Центр обучения по направлениям Национального рейтинга качества жизни, объявил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Столичный мэр отметил, что соглашение подписали генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках ПМЭФ. Учебный курс пройдут представители власти из Дагестана, Северной Осетии, Красноярского, Приморского и Хабаровского края, Иркутской, Костромской и Орловской областей.

Главной задачей Центра станет обеспечение максимального широкого распространения самых эффективных решений, которые могут улучшить качество жизни населения в регионах России. Кроме того, образовательная программа охватит самые различные направления, от возможностей для трудоустройства и ведения бизнеса до развития транспортной инфраструктуры и системы здравоохранения.

Градоначальник добавил, что Москву выбрали из-за того, что она остается лидером в рейтинге качества жизни с 2021 года, а также входит в топ-5 лучших регионов страны по итогам 2025 года.

Ранее политолог Глеб Кузнецов рассказал, что Москва вошла в топ городов Европы по продолжительности жизни. Он указал на то, что столица России стала единственным крупным европейским мегаполисом, который восстановился после ковида, а также вышел на исторический максимум. Собянин, в свою очередь, говорил о том, что средняя продолжительность жизни в городе составила 80 лет. Похожий показатель у Шанхая и Пекина.

