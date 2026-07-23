Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять человек пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщается в канале МАХ регионального оперштаба.

"Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в городскую больницу Белгорода, женщину, получившую ранение голени, – в областную клиническую больницу", – указывается в сообщении.

Еще одна женщина получила минно-взрывную травму. Кроме того, за помощью обратился мужчина со слепыми осколочными ранениями плеча и ног при атаке дрона на коммерческий объект.

В селе Красный Октябрь беспилотник нанес удар по автомобилю на территории предприятия. В результате мужчина получил осколочные ранения рук и ног.

Ранее жених пострадал у здания ЗАГСа после атаки вражеского БПЛА на Белгород. Город был атакован противником при помощи беспилотника утром 23 июля. В результате осколки БПЛА отлетели в сторону молодоженов, которые выходили из ЗАГСа. У невесты загорелось платье, сама она не пострадала.

