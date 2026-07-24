Трамп заявил, что Венесуэла на данный момент не готова к выборам

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Венесуэла в данный момент не готова к проведению выборов, однако, страна постепенно движется к этому, а Вашингтон проконтролирует процесс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Тем не менее был достигнут значительный прогресс", – сказал Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, в какой именно форме США будут участвовать в подготовке выборов и что подразумевает под "контролем" процесса.

В январе 2025 года армия США провела операцию в Венесуэле, захватив и вывезя из страны действующего президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме против США.

Позже вице-президент Делси Родригес принесла присягу как исполняющая обязанности лидера страны. Американский лидер также провел с ней ряд телефонных переговоров.