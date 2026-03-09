Мадуро направил Венесуэле послание из тюрьмы в США

Фото: legion-media.com/SplashNews.com/CNP//Ron Sachs

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под арестом в США, направил своей стране молитву и послание веры. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил его сын Николас Мадуро Герра.

В своем обращении глава государства призвал венесуэльцев к стойкости, процитировав цитату из Библии о силе веры, способной "сдвигать горы".

"Иисус учил нас, если вы будете иметь веру и не усомнитесь, то даже скажете этой горе: поднимись и бросься в море, и так будет", – говорится в письме Мадуро.

Ранее США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.