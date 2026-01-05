Форма поиска по сайту

05 января, 22:05

Адвокат заявил, что супруга Мадуро могла получить перелом ребер при захвате

Фото: legion-media.com/SplashNews.com/CNP/Ron Sachs

Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес могла получить перелом ребер во время захвата правоохранительными органами США. Об этом заявил ее адвокат Марк Доннелли в ходе заседания суда в Нью-Йорке.

"Доннелли сказал, что, "как вы можете видеть", Флорес получила "серьезные травмы во время своего похищения", – указал телеканал CNN.

По мнению адвоката, у его подзащитной могут быть серьезные ушибы, и ей потребуется медицинское обследование.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Позже Трамп заявил, что США не потребуется вновь применять военную силу против Венесуэлы после захвата Мадуро. По словам американского лидера, США фактически управляют Венесуэлой.

5 января в Нью-Йорке прошло заседание по делу Мадуро и его супруги. В его рамках президент Венесуэлы заявил о своей невиновности, указав, что продолжает являться главой страны. При этом следующее заседание состоится 17 марта.

Число погибших в Венесуэле после атаки США возросло до 80 человек

происшествияполитиказа рубежом

