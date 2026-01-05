Трамп заявил, что США не нужно вновь применять силу против Венесуэлы

Фото: whitehouse.gov

США не потребуется вновь применять военную силу против Венесуэлы после захвата ее лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы полностью готовы действовать. Однако мы не считаем, что нам это понадобится", – отметил Трамп, которого цитирует ТАСС.

Американский лидер добавил, что на данный момент США фактически управляют Венесуэлой. Администрация США контактирует с представителями Венесуэлы. Вместе с тем Трамп пока не созванивался с вице-президентом этой страны Делси Родригес, которую назначили исполняющей обязанности президента.

Глава Белого дома рассказал, что нефтяные компании США уже готовятся вернуться в энергетический сектор Венесуэлы, планируя восстановить местную инфраструктуру.

Отдельно Трамп прокомментировал тему президентских выборов в Венесуэле, заявив, что они пройдут, когда настанет подходящий для этого момент.

"Выборы состоятся в правильный момент. Главное, что нужно сделать, это исправить ситуацию. Страна находится в плачевном состоянии. Денег нет", – заявил Трамп.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

Во время операции американскими силами был захвачен и вывезен из страны Мадуро и его жена Силия Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позднее стало известно о том, что Мадуро доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Журналисты писали, что его могут отправить в федеральный изолятор в Бруклине.