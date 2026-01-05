Форма поиска по сайту

Венгрия не поддержала заявление Евросоюза по Венесуэле

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая не поддержала заявление объединения касательно ситуации в Венесуэле. Это следует из документа, который был размещен на сайте Европейской службы внешних связей.

В нем ЕС призывает уважать право народа Венесуэлы самостоятельно определять свое будущее, а также поддерживает борьбу с трансграничной преступностью и контрабандой наркотиков, но при условии соблюдения международного права. Евросоюз также вновь заявил, что лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро "не хватало демократической легитимности".

Документ поддержали 26 государств – членов Евросоюза. Венгрия стала единственной страной, которая решила не выражать поддержку этому заявлению.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

Во время операции американскими силами был захвачен и вывезен из страны Мадуро и его жена Силия Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позднее стало известно о том, что Мадуро доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Журналисты писали, что его могут отправить в федеральный изолятор в Бруклине.

СМИ выяснили, почему США хотели провести военную операцию в Венесуэле в праздники

политиказа рубежом

