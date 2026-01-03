Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 16:04

Политика

Генпрокурор США заявила, что Мадуро и его жена скоро предстанут перед судом

Фото: ТАСС/EPA/Andre Borges

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес скоро должны будут предстать перед американским судом, заявила генеральный прокурор США Памела Бонди.

"Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка", – говорится в ее заявлении, опубликованном в аккаунте в соцсети X.

По словам Бонди, Мадуро инкриминируются "наркотерроризм", ввоз кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения этими средствами против США. Генпрокурор поблагодарила американского лидера Дональда Трампа за успешную операцию по захвату президента Венесуэлы.

Семь взрывов прогремели в столице Венесуэлы Каракасе в субботу, 3 января. До этого над городом пролетели самолеты. После взрывов была обесточена южная часть города, где поблизости находится крупная военная база.

В связи с этим президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны, а также о мобилизации национальных сил для противодействия агрессии. Было поручено развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации и управления органов всеобъемлющей обороны на всей территории Венесуэлы.

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэлу атаковали США, причем атаке подверглись как военные, так и гражданские объекты. По его словам, целью американской атаки является захват стратегических ресурсов республики, включая нефть и полезные ископаемые. Коме того, это попытка подорвать политическую независимость нации.

Взрывы раздавались в двух основных аэропортах республики. Сначала атаке подвергся аэропорт имени Симона Боливара недалеко от столицы страны Каракаса, затем взрывы прозвучали у аэропорта Ла-Карлота. Также сообщалось о девяти военных вертолетах, пролетающих над Каракасом.

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он также сообщил об успешном нанесении ударов США по республике и анонсировал проведение пресс-конференции о военной операции.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика