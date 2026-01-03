США ударили по жилым районам Каракаса

Фото: ТАСС/AP/Matias Delacroix

США нанесли удары по жилым районам столицы Венесуэлы Каракаса, выпустив ракеты. Об этом сообщил министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

"К настоящему моменту варварские вторгшиеся силы, осквернившие нашу священную землю в районах Фуэрте-Тиуны, Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра", – сказал он, трансляция велась в его телеграм-канале.

При этом информация о пострадавших и погибших уточняется. Он добавил, что Вооруженные силы Венесуэлы делают все, чтобы восстановить мир и порядок в республике. В этом будут задействованы все силы территориальной, морской и воздушной обороны, а также полиция.

Семь взрывов прогремели в столице Венесуэлы Каракасе в субботу, 3 января. До этого над городом пролетели самолеты. После взрывов была обесточена южная часть города, где поблизости находится крупная военная база.

В связи с этим президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны, а также о мобилизации национальных сил для противодействия агрессии. Было поручено развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации и управления органов всеобъемлющей обороны на всей территории Венесуэлы.

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэлу атаковали США, причем атаке подверглись как военные, так и гражданские объекты. По его словам, целью американской атаки является захват стратегических ресурсов республики, включая нефть и полезные ископаемые. Коме того, это попытка подорвать политическую независимость нации.

Позже в СМИ появилась информация, что Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле в рамках военной операции.

Взрывы раздавались в двух основных аэропортах республики. Сначала атаке подвергся аэропорт имени Симона Боливара недалеко от столицы страны Каракаса, затем взрывы прозвучали у аэропорта Ла-Карлота. Также сообщалось о девяти военных вертолетах, пролетающих над Каракасом.

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он также сообщил об успешном нанесении ударов США по республике и анонсировал проведение пресс-конференции о военной операции.

