Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Незаконный режим (президента Венесуэлы Николаса. – Прим. ред.) Мадуро использует нефть из украденных у США нефтяных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений", – утверждает Трамп.

Глава Белого дома приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

Он также пригрозил ударами по территории Венесуэлы, пока власти этой страны не вернут США все "украденные активы, нефть и землю". По словам Трампа, в данный момент Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой.

Помимо этого, Вашингтон отправляет обратно в Венесуэлу всех нелегальных иммигрантов и преступников, которые прибыли на территорию США в период правления экс-президента Джо Байдена.

"Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или наносить вред нашей нации, равно как и не позволит враждебному режиму забирать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены США", – заключил Трамп.

В конце ноября он сообщил, что авиакомпании могут считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. Также, по его словам, это предупреждение затронуло наркоторговцев и торговцев людьми.

По данным СМИ, за несколько дней до этого Трамп провел телефонный разговор с Мадуро. В ходе беседы американский лидер отклонил большинство его запросов. Он также дал президенту Венесуэлы время до 28 ноября, чтобы покинуть свою страну и отправиться в пункт назначения по своему выбору вместе с членами семьи.

В декабре Трамп заявил, что американские военные захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По словам американского лидера, это "очень большой" танкер. Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты оставят эту нефть себе.