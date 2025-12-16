Лукашенко заявил, что двери Белоруссии открыты для Мадуро в случае его отставки

Фото: depositphotos/palinchak

Если лидер Венесуэлы Николас Мадуро захочет уйти в отставку и приехать в Белоруссию, двери для него открыты. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Newsmax TV, фрагмент которого был опубликован в телеграм-канале "Пул первого".

"Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи", – сообщил Лукашенко.

Он назвал президента Венесуэлы "крепким человеком", который не станет все бросать и убегать.

Комментируя эскалацию в отношениях США и Венесуэлы из-за поставок наркотиков, Лукашенко заявил, что во многом понимает американского коллегу Дональда Трампа, поскольку Венесуэла находится рядом со Штатами. Он также выразил уверенность, что все вопросы США к Венесуэле можно решить абсолютно мирным путем.

"Наркотики, как и многое другое, торговля людьми, проституция, оружие – это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее Трамп сообщил, что американские военнослужащие скоро начнут проводить удары по наземным целям наркокартелей в Латинской Америке. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты находятся в состоянии войны против наркоторговцев.

В ноябре Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье). Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.