Пентагон объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в Западном полушарии. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, операция будет проходить под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США. Хегсет отметил, что главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.
При этом подробную информацию о Southern Spear в Пентагоне не привели.
Впервые американские вооруженные силы нанесли удар по судну, предположительно перевозившему наркотики, 3 сентября. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что в результате проведенной операции были ликвидированы 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.
В середине сентября был нанесен второй ракетный удар по морским судам, которые следовали из Венесуэлы. По словам Трампа, в ходе этой операции погибли трое членов наркокартеля.