Трамп заявил о втором ударе по наркотеррористам из Венесуэлы

Фото: truthsocial.com/Donald J. Trump

Вооруженные силы США нанесли второй точечный ракетный удар по наркотеррористам, которые направлялись по морю из Венесуэлы. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

"Удар был нанесен, когда эти подтвержденные наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах, перевозя незаконные наркотики, направляясь в США. Эти чрезвычайно жестокие наркокартели представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и жизненно важным интересам США", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, в результате удара погибли три члена наркокартеля. При этом ни один американский военный не пострадал.

"Если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев, мы будем вас преследовать! Незаконная деятельность этих картелей на протяжении десятилетий приводила к разрушительным последствиям для сообществ США, унося жизни миллионов американских граждан. Но этому пришел конец", – заключил Трамп.

В начале сентября американские войска в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua. При этом со стороны США также обошлось без потерь.

В августе генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Вашингтоне считают, что именно он стоит за поставками в США наркотиков.