Генерал Романенков: удар ВСУ по резиденции Путина был спланирован

В ВКС назвали попытку удара Киева по резиденции президента РФ спланированной

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Попытка атаки ВСУ по резиденции Владимира Путина была целенаправленной, тщательно спланированной и эшелонированной. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков во время брифинга.

Данный факт подтверждают построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений, пояснил генерал.

По его словам, вражеские беспилотники были запущены из Сумской и Черниговской областей, а траектория их полета пролегала через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Сам факт нападения был вскрыт около 19:20 воскресенья, 28 декабря, обратил внимание Романенков.

В своем выступлении генерал обратил внимание на высокий уровень координации, профессионализма и эффективности российских военных при отражении нападения Киева.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу. Войска противовоздушной обороны Воздушно-космических сил продолжают нести боевую службу по защите воздушного пространства нашей страны", – сказал он.

Благодаря этому пострадавших и разрушений как на территории страны, так и в резиденции главы государства в ходе нападения допущено не было, заключил Романенков.

Украина запустила беспилотники в сторону резиденции Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Всего к атаке был привлечен 91 дрон.

В Кремле произошедшее охарактеризовали террористическим актом, подчеркнув, что российские военные готовы ответить на подобные действия Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг факт нападения, назвав обвинения сфабрикованными.

Сам Путин, комментируя инцидент, заявил о намерении пересмотреть свою позицию по переговорам с Украиной. В связи с этим европейские лидеры организовали срочный созвон.

Трамп заявил, что очень рассержен ударом ВСУ по резиденции Путина

