Медведев пригрозил Зеленскому после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Фото: kremlin.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется до конца жизни прятаться после попытки атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

"Вонючий киевский ублюдок (Зеленский. – Прим. ред.) пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Ну, теперь ему, по крайней мере, придется до конца своей никчемной жизни прятаться", – написал Медведев в соцсети X.

Украинские войска направили 91 беспилотник в сторону резиденции Путина в ночь на 29 декабря. Все вражеские дроны были ликвидированы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что объекты и время ответного удара уже определены.

В свою очередь, Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом очень четко заявил, переговорная позиция России будет пересмотрена в связи с произошедшей атакой ВСУ.