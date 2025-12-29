Путин сообщил Трампу о пересмотре переговорной позиции России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин очень четко заявил президенту США Дональду Трампу, что переговорная позиция России будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом в виде атаки на резиденцию российского лидера в Новгородской области. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, подтвердив проведение телефонного разговора между двумя лидерами.

Киев попытался нанести удар беспилотниками по резиденции Путина в ночь на 29 декабря. Всего Украина направила 91 дрон, все они были уничтожены. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, указывал глава МИД России Сергей Лавров.

"Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена", – сказал Ушаков.

По его словам, "американцы должны отнестись к этому с пониманием, российская сторона не может поступить иначе". При этом Трамп, уточнил Ушаков, был шокирован и возмущен атакой Киева на резиденцию Путина.

Помимо этого, помощник президента России рассказал, что Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах их разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией во Флориде.

"Зеленскому (в разговоре с Трампом. – Прим. ред.) было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта", – отметил Ушаков.

Новый телефонный разговор президентов России и США стал 10-м с начала года. Последний раз они общались накануне, 28 декабря.

Как рассказал Ушаков, разговор длился 1 час 15 минут. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп сказал, что вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию, указывал помощник президента России.