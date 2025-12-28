Форма поиска по сайту

28 декабря, 21:26

Политика

Путин и Трамп договорились о переговорах после контактов с Зеленским

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились вновь провести переговоры после контактов главы Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Телефонный разговор между лидерами РФ и США прошел вечером 28 декабря. По словам Ушакова, он был организован по инициативе Вашингтона и продлился 1 час 15 минут.

"Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося час пятнадцать минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран", – цитирует дипломата ТАСС.

Помощник президента уточнил, что разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Он отметил, что Трамп хотел обсудить ряд вопросов перед встречей с Зеленским. Кроме того, американский лидер признал, что конфликт на Украине оказался для него самым трудным.

"Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию", – подчеркнул дипломат.

В свою очередь, Путин привел Трампу подробные аргументы о принципиальной важности основополагающих российско-американских пониманий, достигнутых в рамках саммита в Анкоридже.

"Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", – обратил внимание Ушаков.

Встреча Трампа и Зеленского пройдет в 23:00 по московскому времени во Флориде.

20 декабря украинская и американская делегации провели очередной раунд консультаций в Майами. К переговорам также были привлечены европейские партнеры.

Стороны уделили внимание ключевым темам, в числе которых развитие 20-пунктного мирного плана и согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности.

В Кремле прокомментировали переговоры по Украине между представителями России и США

