Daily Mail: взрыв прозвучал на военной базе Британии на Кипре

Взрыв прогремел на британской военной базе на Кипре – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Petros Karadjias

Мощный взрыв прогремел на базе ВВС Великобритании Акротири на Кипре вскоре после объявления угрозы безопасности. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным Cyprus Mail, база подверглась удару небольшого беспилотника, пострадавших нет. Вместе с тем в результате удара был нанесен "незначительный ущерб".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщал, что Лондон предоставил США свои военные базы для нанесения ударов по ракетным складам на территории Ирана. Однако Британия не присоединяется к американским ударам, подчеркнул Стармер.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Государства Персидского залива предостерегли Иран от дальнейших ударов по их территориям. Представители стран заявили, что неоднократно заверяли Иран в том, что их территории не будут использоваться в качестве плацдарма для нападения на исламскую республику.

В Иране объявили священную войну Израилю и США

