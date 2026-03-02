Азербайджан эвакуировал 35 россиян из Ирана

Фото: ТАСС/AP/Aziz Karimov

Группа из 35 граждан России была эвакуирована из Ирана на территорию Азербайджана. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Уточняется, что россиянам обеспечили проход через Астаринский погранично-таможенный пункт. Эвакуированным предоставили горячий чай и сладости.

Ранее МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки. В дипведомстве призвали не приближаться к военным и государственным объектам, не вести фото- и видеосъемку, избегать мест массового скопления людей и выполнять указания местных властей.

Операторы связи МТС, "Мегафон" и "Билайн" ввели специальные тарифы на звонки и интернет для абонентов, которые находятся в странах Ближнего Востока. В частности, МТС принял решение обнулить стоимость звонков для абонентов, которые находятся на Ближнем Востоке. Таким образом плата за входящие и исходящие вызовы в Россию не будет взиматься.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля, из-за чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.