Заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе погиб при пожаре в Подмосковье

В Подмосковье в результате пожара в СНТ "Мелихово" погиб заслуженный тренер России по плаванию Владимир Вячеславович Нуцубидзе. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

В ГУ МЧС Московской области подтвердили информацию. Сообщение о возгорании бани размером 6 на 6 метров поступило в 21:50 по московскому времени 28 февраля.

Пожар был полностью ликвидирован к 23:16, а при разборке завалов спасатели обнаружили тело мужчины.

Нуцубидзе был мастером спорта СССР, заслуженным тренером России по плаванию, с 2018 года – тренером сборной РФ. За 44 года работы воспитал чемпионов и призеров чемпионатов России, Европы, мира и Олимпийских игр. С 1 октября 2012 года по 1 июня 2014 года занимал пост директора ГБУ "СШОР № 77" Москомспорта.

В последние годы работал с подрастающим поколением спортсменов в ГБУ ДО МКСШОР "Север" Москомспорта и был личным тренером Владислава Гринева, заслуженного мастера спорта и финалиста Олимпийских игр в Токио.

