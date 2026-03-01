Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 22:25

Происшествия

Заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе погиб при пожаре в Подмосковье

Фото: cska.ru

В Подмосковье в результате пожара в СНТ "Мелихово" погиб заслуженный тренер России по плаванию Владимир Вячеславович Нуцубидзе. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

В ГУ МЧС Московской области подтвердили информацию. Сообщение о возгорании бани размером 6 на 6 метров поступило в 21:50 по московскому времени 28 февраля.

Пожар был полностью ликвидирован к 23:16, а при разборке завалов спасатели обнаружили тело мужчины.

Нуцубидзе был мастером спорта СССР, заслуженным тренером России по плаванию, с 2018 года – тренером сборной РФ. За 44 года работы воспитал чемпионов и призеров чемпионатов России, Европы, мира и Олимпийских игр. С 1 октября 2012 года по 1 июня 2014 года занимал пост директора ГБУ "СШОР № 77" Москомспорта.

В последние годы работал с подрастающим поколением спортсменов в ГБУ ДО МКСШОР "Север" Москомспорта и был личным тренером Владислава Гринева, заслуженного мастера спорта и финалиста Олимпийских игр в Токио.

Ранее пожар произошел в офисном здании на севере Москвы. Сотрудники МЧС спасли из помещений 16 человек. В результате огонь был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

Читайте также


происшествия

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика