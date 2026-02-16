Форма поиска по сайту

16 февраля, 07:54

Происшествия

1 человек погиб и 10 пострадали при пожаре в Норильске

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

1 человек погиб и 10 пострадали после пожара в 9-этажном доме в Норильске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание на проспекте Металлургов произошло вечером 15 февраля. На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное пламя в окне второго этажа.

В результате пожара погиб мужчина. По лестничным маршам пожарные вывели из здания 64 человека, еще 2 спасли с помощью автолестницы. Кроме того, 10 спасенных граждан отправились продуктами горения, их доставили в больницу, указано в публикации.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров, его потушили силами 33 человек и 10 единиц техники. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее 4 человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области. Предположительно, там воспламенился подъемный агрегат для ремонта скважин. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивалось как средней и тяжелой степени тяжести.

Трехэтажный частный дом загорелся в ТиНАО

