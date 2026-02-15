Пожар в трех домах в Сергиевом Посаде после взрыва газгольдера потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Возгорание, возникшее после взрыва газгольдера в трех домах в подмосковном Сергиевом Посаде, потушено. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

При этом, как сообщает ведомство со ссылкой на данные подмосковного Минздрава, пострадали 6 человек, а в больницу были доставлены 5 граждан. Выяснилось, что одного из пострадавших с порезом руки осмотрели на месте, после чего он отказался от госпитализации.

"Детей пострадавших нет", – уточнили в региональном главке МЧС России.

Пожар в Сергиевом Посаде произошел вечером 14 февраля. Огонь распространился на площади почти 250 квадратных метров. Однако спустя время открытое горение было ликвидировано. В результате один человек погиб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной возгорания в доме стал взрыв газгольдера из-за падения наледи.

