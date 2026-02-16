Форма поиска по сайту

Депутаты РФ обсудят снятие санкций с американскими конгрессменами в США

В Госдуме раскрыли детали встречи депутатов РФ с американскими конгрессменами

Фото: depositphotos/denisismagilov

Депутаты Госдумы встретятся в США с американскими конгрессменами. Состав делегации уже утвержден, главной темой переговоров станет снятие санкций с российских парламентариев, сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по международным делам Алексея Чепу.

"Большинство депутатов от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от "Единой России", – рассказал парламентарий.

Чепа добавил, что в переговорах от РФ будут участвовать представители ключевых партий, как минимум четырех.

Конкретные экономические проекты вряд ли будут обсуждаться на встрече, пока не удастся нормализовать дипломатические отношения, добавил еще один зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

"На такой встрече может звучать только готовность или неготовность российских парламентариев и американских лоббировать улучшение климата. Вряд ли кто-то из крупных компаний предложит в портфеле этой делегации проекты до того, как эти вопросы решены", – добавил он.

Ранее член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что четыре депутата Госдумы РФ были приглашены в Вашингтон для участия в консультациях с американскими законодателями.

Луна подчеркнула, что получила разрешение на эту встречу от Госдепартамента США. Российским депутатам было направлено официальное приглашение на переговоры. При этом изначально встреча планировалась на январь этого года.

