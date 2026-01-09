Конгрессмены США обсудят с депутатами Госдумы торговлю и связи с Россией

Фото: depositphotos/borjomi88

Основной темой переговоров членов Конгресса США с депутатами Госдумы станут перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Об этом РИА Новости сообщили в офисе конгрессвумен Анны Паулины Луны.

Отмечается, что инициатива о проведении встречи направлена на снижение двусторонней напряженности. Помимо вопросов торговли, в повестку могут быть включены темы, способствующие углублению взаимопонимания и налаживанию коммуникаций между Москвой и Вашингтоном.

Представитель Луны подчеркнул, что конгрессвумен считает такой открытый диалог необходимым как для деэскалации, так и для продвижения национальных интересов Соединенных Штатов.

При этом конкретные даты и формат будущих встреч в настоящее время уточняются.

Ранее Луна сообщила, что четырех депутатов Госдумы пригласили в Вашингтон для переговоров. Она подчеркнула, что получила разрешение на эту встречу от Госдепартамента США.

Российским депутатам было направлено официальное приглашение на переговоры. Предварительно, встреча запланирована на январь 2026 года.