Трамп надеется на договоренности с РФ по Украине в ближайшем будущем

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение договоренностей с Россией по урегулированию украинского конфликта в ближайшем будущем. Об этом он сообщил журналистам.

Он добавил, что обсуждал возможность ужесточения антироссийских санкций с членами конгресса США. В частности, Трамп проводил соответствующие дискуссии с сенатором Линдси Грэмом (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

"Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (Грэмом. – Прим. ред.) не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах", – приводит ТАСС слова Трампа.

Трамп также заявил, что не верит в попытку атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

"Я не верю, что этот удар имел место", – утверждает глава США.

В конце декабря Трамп по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны близки к урегулированию конфликта на Украине. При этом он признал, что остаются еще 1–2 сложных нерешенных вопроса.

Одним из таких ключевых вопросов Трамп назвал тему суверенитета над Донбассом. Также, по его словам, некоторые решения по итогам урегулирования кризиса Украине предстоит утверждать в парламенте и через проведение референдума.

Зарубежные СМИ отмечали, что самонадеянные требования Зеленского могут привести к провалу мирных переговоров. В частности, у администрации США могут начаться большие проблемы при предоставлении Киеву гарантий безопасности из-за политических и геополитических сложностей.