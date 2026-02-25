Форма поиска по сайту

25 февраля, 13:35

Город

Малайские медведи из трансляций Московского зоопарка стали героями викторины

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Зрителям онлайн-трансляций из Московского зоопарка стала доступна новая викторина о малайских медведях. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Поучаствовать в викторине о самых маленьких медведях можно на странице с эфиром из их вольера, на сайте и в мобильном приложении проекта "Активный гражданин".

Сейчас в Московском зоопарке обитают три юных малайских медведя. Их также называют солнечными и бируангами. При посещении зоосада их можно увидеть в павильоне "Солнечные медведи".

На странице трансляции, а также в соцсетях зоопарка можно найти интересные факты о жизни этих животных, благодаря которым получится лучше их узнать. А закрепить знания поможет викторина.

Всего желающим проверить свои знания предстоит ответить на 8 вопросов, выбрав правильный вариант из нескольких предложенных. В викторине представлены в том числе задания о физических особенностях бируангов, их повадках и истории появления медвежат в Московском зоопарке. Также необходимо ответить, почему их называют солнечными и как эти медведи добывают мед.

За правильные ответы участники могут получить до 40 городских баллов программы лояльности "Миллион призов" и потратить их на услуги и товары ее партнеров. Для этого необходимо войти через портал mos.ru перед ответами на вопросы или подтвердить привязанный к профилю номер телефона.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк подготовил программу для посетителей к Международному дню полярного медведя, который отмечается 27 февраля. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, викторине, открытии скульптуры, а также понаблюдать за этими животными.

Медведи Нуга и Пряник занялись откапыванием снега на фоне похолодания в Москве

