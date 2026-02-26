В Москве обсудили новые форматы стоянок для такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Существующая сеть стоянок такси в столице перестала полностью отвечать потребностям водителей и пассажиров. Эту проблему обсудили в Московском парламентском центре, где состоялся круглый стол комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Водители нередко используют стоянки для отдыха, а пассажиры вынуждены садиться и выходить на проезжей части, создавая аварийные ситуации. Необходимо трансформировать классические "места стоянки" в динамичные зоны посадки и высадки", – подчеркнула председатель комиссии МГД по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.

Члены комиссии назвали проблемные точки города, где стоит пересмотреть организацию стоянок. В их числе оказались Манежная площадь, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Тверской бульвар, Красная площадь, кластер "Красный Октябрь", улицы Земляной Вал и 1905 года, Кудринская площадь и Таганская площадь.

Парламентарии предложили проанализировать загрузку стоянок и ввести меры, которые позволят водителям легально подвозить пассажиров, не создавая помех движению.

Заместитель руководителя департамента транспорта Владимир Макаров отметил востребованность московского такси. По его словам, ежедневно им пользуются около 1,66 млн пассажиров. Он также поддержал инициативы комиссии по модернизации стоянок и созданию безопасных зон посадки и высадки.

Департамент транспорта выразил готовность проработать организацию стоянок и администрирование зон посадки вблизи мест массового посещения, включая торговые, культурные и туристические объекты.

