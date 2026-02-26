26 февраля, 22:40Мэр Москвы
Собянин сообщил о нейтрализации уже 19 БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще четыре вражеских беспилотника уничтожено на подлете к Москве. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
На месте падения обломков продолжают работать специалисты экстренных служб. Общее количество уничтоженных дронов достигло 19.
Атака на Москву произошла в четверг, 26 февраля. В течение вечера сообщалось о других попытках атаковать столицу.
В связи с угрозой временно приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Позже ограничения сняли и воздушное сообщение восстановили, однако позднее меры вновь временно вводились в Шереметьево.