Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 16:53 (обновлено 26.02.2026 17:24)

Транспорт

Временные ограничения введены в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в столичных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения коснулись авиагаваней Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В четверг, 26 февраля, Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения фрагментов дрона работают экстренные службы.

Как ранее напоминали в Роспотребнадзоре, в случае задержки или отмены авиарейса пассажир может вернуть деньги за билеты. Возврат производится авиакомпанией или по ее поручению уполномоченным агентом по месту оплаты перевозки. Также получить средства можно в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика.

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика