Временные ограничения введены в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в столичных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения коснулись авиагаваней Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В четверг, 26 февраля, Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения фрагментов дрона работают экстренные службы.

Как ранее напоминали в Роспотребнадзоре, в случае задержки или отмены авиарейса пассажир может вернуть деньги за билеты. Возврат производится авиакомпанией или по ее поручению уполномоченным агентом по месту оплаты перевозки. Также получить средства можно в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика.

