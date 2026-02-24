Форма поиска по сайту

24 февраля, 13:17

Транспорт
SHOT: 300 россиян застряли на Пхукете из-за поломки самолета

300 россиян застряли на Пхукете из-за поломки самолета

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Около 300 российских туристов не могут покинуть Пхукет из-за технической неисправности самолета авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, рейс в Минеральные Воды должен был состояться 23 февраля в 21:45 по местному времени (17:45 по московскому. – Прим. ред.), однако у Boeing 767-300 выявили проблемы со стойкой шасси.

В свою очередь, в авиакомпании указали, что в результате отправление перенесли на 25 февраля. По данным Azur Air, пассажиров разместили в гостиницах. Им также предоставили горячее питание и напитки.

Ранее три пассажирских самолета вынужденно приземлились во Владивостоке из-за сложных метеоусловий в аэропорту Хабаровска. Речь идет о рейсах "Аэрофлота" из Таиланда и самолете "Уральских авиалиний", следовавшем из Екатеринбурга. Также на запасном аэродроме планировал сесть еще один борт, который летел из Омска.

Правила возврата авиабилетов изменят в России с 1 марта

