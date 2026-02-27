Собянин сообщил об уничтожении уже 29 БПЛА, летевших к столице

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще одного вражеского беспилотника на подлете к Москве. Об этом градоначальник написал в своем канале в мессенджере MAX.

К месту падения обломков сбитого беспилотника уже подъехали представители экстренных служб. Общее количество ликвидированных дронов достигло 29.

В четверг, 26 февраля, российские военные уничтожили 27 беспилотников в столичном регионе.

В связи с попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно приостанавливали прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности. Позже ограничения были сняты.