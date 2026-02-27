02:33Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 29 БПЛА, летевших к столице
Фото: министерство обороны РФ
Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще одного вражеского беспилотника на подлете к Москве. Об этом градоначальник написал в своем канале в мессенджере MAX.
К месту падения обломков сбитого беспилотника уже подъехали представители экстренных служб. Общее количество ликвидированных дронов достигло 29.
В четверг, 26 февраля, российские военные уничтожили 27 беспилотников в столичном регионе.
В связи с попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно приостанавливали прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности. Позже ограничения были сняты.