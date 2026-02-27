В столице выпустили "Тройки" с героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"

1 из 6

В Москве и Зеленограде в киосках печати появились в продаже новые лимитированные карты "Тройка" с персонажами мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Всего в серии шесть уникальных дизайнов, тираж ограничен. Помимо проезда в столичном транспорте, картой можно оплатить речную прогулку на теплоходах, а также билеты в зоопарк и парк "Зарядье".

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, "Тройка" давно вышла за пределы столицы – ее принимают к оплате в более чем 20 регионах России, и это число продолжает расти.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем расширять использование "Тройки" по всей стране. Сегодня это не только удобный инструмент для оплаты проезда, но и предмет коллекционирования", – добавил он.

По словам Ликсутова, выпуск тематических карт с героями советских мультфильмов пользуется особой популярностью. Новая серия создана совместно с "Союзмультфильмом".

Ранее Музей транспорта Москвы выпустил коллекцию лимитированных карт "Тройка", посвященную издательскому проекту музея – детской книге "Почему зебра переходит дорогу?". Приобрести товары можно в сувенирных магазинах на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ.