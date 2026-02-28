Движение трамваев восстановлено около Павелецкой площади в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев № Т1, А, 3, 38 и 39 восстановлено в районе Павелецкой площади в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В то же время на Чертановской улице, около остановки "Чертановская улица, 53", задерживаются вагоны № 1 и 16. В связи с этим маршруты временно изменены. Пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.

Задержки в движении трамваев № Т1, А, 3, 38 и 39 произошли днем 28 февраля. Они возникли по техническим причинам.

До этого автобус № 680 и трамвай № 7 столкнулись возле дома № 1, корпуса № 1 по Большой Черкизовской улице. В результате ДТП пострадавших нет, обстоятельства случившегося выяснят сотрудники ГАИ.