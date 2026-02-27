Эксперт Мясоедов: мошенники создают поддельные сайты цветочных магазинов перед 8 Марта

Эксперты предупредили россиян о всплеске афер в преддверии 8 Марта. Какие схемы приготовили злоумышленники и как не попасться на их уловки, расскажет Москва 24.

"У нас срочно, мы не можем ждать"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В преддверии Международного женского дня мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками. Об этом Москве 24 рассказал профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.

"Женщина к 8 Марта ждет внимания, добрых слов, цветов, конфет, сувениров. И когда ей сообщают, что поступил букет или презент, она верит – это естественно в такой день. А проверять и задумываться зачастую начинает уже потом. Вот здесь и находится ловушка", – рассказал специалист.

Чтобы проверить, настоящий ли это подарок, Петров посоветовал спросить, от кого он, а также уточнить адрес и телефон доставки.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Стоит сказать, что получатель готов принять презент, но только после проверки информации. Как только собеседник начинает давить: "Нет, у нас срочно, не можем ждать", нужно положить трубку.

По словам эксперта, настоящая служба доставки всегда готова предоставить номер заказа, магазин, фамилию отправителя или хотя бы телефон.

"Самая надежная защитная фраза: "Я вам перезвоню". После нее мошенники сразу обрывают связь, потому что понимают: человек вышел из-под их контроля и остается под своим собственным, что является главным защитным оружием. Этот принцип работает в любых ситуациях", – подчеркнул он.

Также в праздник могут быть звонки из "службы безопасности банка" о якобы поступившем переводе, который можно получить с неким "условием". Услышав это, нельзя ничего обсуждать по телефону, обратил внимание Петров.

"Любые требования перевести деньги или совершить какие-то действия по телефону – это сигнал. Однако хамить мошенникам не надо: весь диалог должен быть вежливым и корректным", – добавил Петров.

"Хороший взлом нецелесообразен"

В преддверии 8 Марта мошенники создают множество предложений, которые мимикрируют под официальные оферты крупных розничных сетей и известных магазинов, рассказал Москве 24 IT-эксперт Павел Мясоедов.

"Они стараются, чтобы эти предложения не слишком контрастировали с легальными акциями, например, магазинов косметики или цветочных сетей. Резкий контраст с большей вероятностью вызовет подозрение", – подчеркнул он.

По словам эксперта, для такой аферы злоумышленники используют фишинговые сайты и отправляют поддельные ссылки. URL-адрес портала часто отличается от настоящего всего на одну букву, либо вместо буквы "О" используется цифра 0.

"Визуально такая ссылка очень похожа на легальную площадку, однако через поисковики эти сайты не находятся. Поэтому ссылки распространяются целенаправленно: на форумах, в местах с пониженной модерацией, в социальных сетях либо прямыми рассылками через мессенджеры. Открывая ее, пользователь попадает на мошеннический портал", – пояснил специалист.

Ставка в данном случае делается на неожиданность и импульсивные действия жертвы, добавил Мясоедов.





Павел Мясоедов IT-эксперт Сложный, хорошо организованный взлом в данном случае экономически нецелесообразен, поэтому схемы обычно простые и рассчитаны на импульсивную покупку или действие. Для защиты лучше всего использовать установку лимитов на финансовых инструментах и картах. Под крупные покупки их можно временно увеличивать либо просто переводить деньги с накопительного счета на карту непосредственно под конкретную задачу.

Эксперт также рекомендовал использовать антивирусы: они защищают не только от вредоносных программ напрямую, но и от фишинговых ссылок. Антивирус как минимум несколько раз предупредит о возможных рисках и не даст скачать установочный файл или другую программу, которая в фоновом режиме может запустить троян и красть деньги или информацию, заключил Мясоедов.

