Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 18:36

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Мясоедов: мошенники создают поддельные сайты цветочных магазинов перед 8 Марта

Подарок с подвохом: как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта

Эксперты предупредили россиян о всплеске афер в преддверии 8 Марта. Какие схемы приготовили злоумышленники и как не попасться на их уловки, расскажет Москва 24.

"У нас срочно, мы не можем ждать"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В преддверии Международного женского дня мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками. Об этом Москве 24 рассказал профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.

"Женщина к 8 Марта ждет внимания, добрых слов, цветов, конфет, сувениров. И когда ей сообщают, что поступил букет или презент, она верит – это естественно в такой день. А проверять и задумываться зачастую начинает уже потом. Вот здесь и находится ловушка", – рассказал специалист.

Чтобы проверить, настоящий ли это подарок, Петров посоветовал спросить, от кого он, а также уточнить адрес и телефон доставки.

Стоит сказать, что получатель готов принять презент, но только после проверки информации. Как только собеседник начинает давить: "Нет, у нас срочно, не можем ждать", нужно положить трубку.
Сергей Петров
профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке

По словам эксперта, настоящая служба доставки всегда готова предоставить номер заказа, магазин, фамилию отправителя или хотя бы телефон.

"Самая надежная защитная фраза: "Я вам перезвоню". После нее мошенники сразу обрывают связь, потому что понимают: человек вышел из-под их контроля и остается под своим собственным, что является главным защитным оружием. Этот принцип работает в любых ситуациях", – подчеркнул он.

Также в праздник могут быть звонки из "службы безопасности банка" о якобы поступившем переводе, который можно получить с неким "условием". Услышав это, нельзя ничего обсуждать по телефону, обратил внимание Петров.

"Любые требования перевести деньги или совершить какие-то действия по телефону – это сигнал. Однако хамить мошенникам не надо: весь диалог должен быть вежливым и корректным", – добавил Петров.

"Хороший взлом нецелесообразен"

Фото: depositphotos/OlgaZakrevskaya

В преддверии 8 Марта мошенники создают множество предложений, которые мимикрируют под официальные оферты крупных розничных сетей и известных магазинов, рассказал Москве 24 IT-эксперт Павел Мясоедов.

"Они стараются, чтобы эти предложения не слишком контрастировали с легальными акциями, например, магазинов косметики или цветочных сетей. Резкий контраст с большей вероятностью вызовет подозрение", – подчеркнул он.

По словам эксперта, для такой аферы злоумышленники используют фишинговые сайты и отправляют поддельные ссылки. URL-адрес портала часто отличается от настоящего всего на одну букву, либо вместо буквы "О" используется цифра 0.

"Визуально такая ссылка очень похожа на легальную площадку, однако через поисковики эти сайты не находятся. Поэтому ссылки распространяются целенаправленно: на форумах, в местах с пониженной модерацией, в социальных сетях либо прямыми рассылками через мессенджеры. Открывая ее, пользователь попадает на мошеннический портал", – пояснил специалист.

Ставка в данном случае делается на неожиданность и импульсивные действия жертвы, добавил Мясоедов.

Сложный, хорошо организованный взлом в данном случае экономически нецелесообразен, поэтому схемы обычно простые и рассчитаны на импульсивную покупку или действие. Для защиты лучше всего использовать установку лимитов на финансовых инструментах и картах. Под крупные покупки их можно временно увеличивать либо просто переводить деньги с накопительного счета на карту непосредственно под конкретную задачу.
Павел Мясоедов
IT-эксперт

Эксперт также рекомендовал использовать антивирусы: они защищают не только от вредоносных программ напрямую, но и от фишинговых ссылок. Антивирус как минимум несколько раз предупредит о возможных рисках и не даст скачать установочный файл или другую программу, которая в фоновом режиме может запустить троян и красть деньги или информацию, заключил Мясоедов.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществобезопасностьистории

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика