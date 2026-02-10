IT-эксперт Аверьянов объяснил, как будет работать единый реестр банковских карт россиян

В Минцифры сообщили о планах по созданию единого реестра банковских карт россиян. В чем преимущества и риски нововведения, разбиралась Москва 24.

Полный список

Единая база данных банковских карт жителей РФ должна появиться в течение года, рассказал на выступлении в Госдуме статс-секретарь, замглавы Минцифры Иван Лебедев. По его словам, ответственным за ее создание станет Банк России.

В базе будет отражена полная информация о картах, оформленных каждым гражданином. При этом была проведена детальная работа, в результате чего учтены все чувствительные аспекты, подчеркнул Лебедев.





Иван Лебедев замглавы Минцифры Сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере.

В Банке России подтвердили ТАСС планы по созданию подобной базы, а также обсуждение сроков ее запуска. Однако подробности в пресс-службе регулятора не привели.

Создание реестра – часть второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, внесенного правительством в декабре 2025 года. Также в него вошли ограничения на количество карт для каждого россиянина – не более пяти в одном банке и не более 20 суммарно во всех кредитных организациях. Депутаты Госдумы одобрили законопроект в первом чтении в ходе заседания 10 февраля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что ограничение количества карт направлено против дропов – посредников, которые помогают выводить и обналичивать похищенные средства. По ее словам, меры не затронут большинство россиян, так как они "не открывают по сотне, даже по тысяче карт".

Подозрительные операции

Создание единой базы банковских карт может стать инструментом борьбы с мошенничеством и дропперами в частности. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Централизованная база позволит детализировать информацию и выявлять подозрительные операции. Ограничение количества карт на пользователя также затруднит работу мошенников.

Также, по словам эксперта, база может быть напрямую связана с развитием цифрового рубля.

"Сбор данных о картах необходим, чтобы понять, какую ценность он может предложить пользователям в сравнении с привычными платежными инструментами. С учетом этой информации цифровой рубль можно грамотно внедрить", – пояснил эксперт.

Однако, как и в случае с любой базой данных, существуют риски утечки. Это может создать почву для мошеннических действий вроде хищения, предупредил специалист.

"Тем не менее, вероятно, база будет хорошо защищена. В целом, рядовые россияне вряд ли заметят ее создание и ведение", – предположил Бархота.

IT-эксперт Антон Аверьянов в беседе с Москвой 24 согласился, что создание единой базы может стать эффективным инструментом в борьбе с мошенничеством.

"Она, в теории, позволит увидеть, сколько карт оформлено на одного человека и в каких банках. Если вдруг появляется много новых, система сможет пометить это как подозрительную активность и заблокировать операции для проверки", – пояснил он.

По его словам, мошенники часто берут кредиты на подставных лиц или по украденным паспортам, потому что у каждого банка свои базы, и они почти не обмениваются данными. С появлением реестра при краже паспорта россиянина все его карты можно будет заморозить одновременно. В настоящее время банки зачастую не знают о счетах клиента в других организациях и не могут быстро ограничить доступ, объяснил Аверьянов.





Антон Аверьянов IT-эксперт Для обычных пользователей это может означать меньший шанс стать жертвой кредитного мошенничества.

Однако польза будет зависеть от того, насколько быстро банки станут передавать данные и как строго Центробанк будет за этим следить. Таким образом, база может быть полезна в борьбе с мошенниками, но в виде максимально защищенного хранилища, использующего передовые меры безопасности, заключил эксперт.