10 февраля, 19:27

Экономика
IT-эксперт Аверьянов объяснил, как будет работать единый реестр банковских карт россиян

Все учтено: зачем нужен единый реестр банковских карт россиян

В Минцифры сообщили о планах по созданию единого реестра банковских карт россиян. В чем преимущества и риски нововведения, разбиралась Москва 24.

Полный список

Фото: depositphotos/samsonovs

Единая база данных банковских карт жителей РФ должна появиться в течение года, рассказал на выступлении в Госдуме статс-секретарь, замглавы Минцифры Иван Лебедев. По его словам, ответственным за ее создание станет Банк России.

В базе будет отражена полная информация о картах, оформленных каждым гражданином. При этом была проведена детальная работа, в результате чего учтены все чувствительные аспекты, подчеркнул Лебедев.

Сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере.
Иван Лебедев
замглавы Минцифры

В Банке России подтвердили ТАСС планы по созданию подобной базы, а также обсуждение сроков ее запуска. Однако подробности в пресс-службе регулятора не привели.

Создание реестра – часть второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, внесенного правительством в декабре 2025 года. Также в него вошли ограничения на количество карт для каждого россиянина – не более пяти в одном банке и не более 20 суммарно во всех кредитных организациях. Депутаты Госдумы одобрили законопроект в первом чтении в ходе заседания 10 февраля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что ограничение количества карт направлено против дропов – посредников, которые помогают выводить и обналичивать похищенные средства. По ее словам, меры не затронут большинство россиян, так как они "не открывают по сотне, даже по тысяче карт".

Подозрительные операции

Фото: depositphotos/Vadymvdrobot

Создание единой базы банковских карт может стать инструментом борьбы с мошенничеством и дропперами в частности. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Централизованная база позволит детализировать информацию и выявлять подозрительные операции. Ограничение количества карт на пользователя также затруднит работу мошенников.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

Также, по словам эксперта, база может быть напрямую связана с развитием цифрового рубля.

"Сбор данных о картах необходим, чтобы понять, какую ценность он может предложить пользователям в сравнении с привычными платежными инструментами. С учетом этой информации цифровой рубль можно грамотно внедрить", – пояснил эксперт.

Однако, как и в случае с любой базой данных, существуют риски утечки. Это может создать почву для мошеннических действий вроде хищения, предупредил специалист.

"Тем не менее, вероятно, база будет хорошо защищена. В целом, рядовые россияне вряд ли заметят ее создание и ведение", – предположил Бархота.

IT-эксперт Антон Аверьянов в беседе с Москвой 24 согласился, что создание единой базы может стать эффективным инструментом в борьбе с мошенничеством.

"Она, в теории, позволит увидеть, сколько карт оформлено на одного человека и в каких банках. Если вдруг появляется много новых, система сможет пометить это как подозрительную активность и заблокировать операции для проверки", – пояснил он.

По его словам, мошенники часто берут кредиты на подставных лиц или по украденным паспортам, потому что у каждого банка свои базы, и они почти не обмениваются данными. С появлением реестра при краже паспорта россиянина все его карты можно будет заморозить одновременно. В настоящее время банки зачастую не знают о счетах клиента в других организациях и не могут быстро ограничить доступ, объяснил Аверьянов.

Для обычных пользователей это может означать меньший шанс стать жертвой кредитного мошенничества.
Антон Аверьянов
IT-эксперт

Однако польза будет зависеть от того, насколько быстро банки станут передавать данные и как строго Центробанк будет за этим следить. Таким образом, база может быть полезна в борьбе с мошенниками, но в виде максимально защищенного хранилища, использующего передовые меры безопасности, заключил эксперт.

Веткина Анастасия

экономикаистории

