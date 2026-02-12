Восемь постояльцев интерната в Прокопьевске остаются в больницах

Фото: РИА Новости/Виль Равилов

Количество постояльцев из психоневрологического интерната в Прокопьевске, которые до сих пор находятся в больницах после массового заражения гриппом группы А и пневмонией, уменьшилось до восьми человек. Об этом РИА Новости рассказали в региональном Минздраве.

По данным ведомства, все пациенты находятся в стабильном состоянии, в реанимации никто не лежит.

В конце января Роспотребнадзор организовал эпидрасследование после двух зафиксированных случаев внебольничной пневмонии у постояльцев интерната для людей с психическими расстройствами в Прокопьевске. Помимо этого, были выявлены 46 человек с ОРВИ и гриппом. В связи с этим в здании провели дезинфекцию.

По факту произошедшего было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, однако спустя время его переквалифицировали, так как выяснилось, что за январь в интернате скончались девять постояльцев. Причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

По версии следствия, инфекция стала распространяться в учреждении из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками интерната. Позднее выяснилось, что работники боялись сообщать о проблемах из-за возможного увольнения. Юрист Алексей Мухин, представляющий интересы постояльцев, сообщил, что те жаловались на принудительную изоляцию, использование транквилизаторов, оформление кредитов на их имена и избиения.

Несмотря на смерть пациентов, интернат продолжил работу в штатном режиме. Но спустя время в учреждении был введен карантин, внесено представление. Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на контроль расследование данного инцидента.

В свою очередь, глава Кемеровской области Илья Середюк потребовал проверить все интернаты Кузбасса, чем занялась региональная прокуратура. Помимо этого, глава региона поручил временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске Елену Морозову, а также призвал проводить обязательную диспансеризацию всех постояльцев интернатов Кузбасса хотя бы дважды в год.

