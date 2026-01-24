24 января, 19:38Происшествия
Роспотребнадзор начал расследование из-за пневмонии в интернате Кузбасса
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор организовал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома‑интерната для граждан с психическими расстройствами в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
По данным Роспотребнадзора, инцидент произошел в ГБУ Прокопьевский дом-интернат. Больные были госпитализированы. Они получают всю необходимую медпомощь.
"Благодаря мероприятиям по активному выявлению при лабораторном обследовании контактных лиц выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп", – говорится в сообщении.
Кроме того, Роспотребнадзор начал проведение заключительной дезинфекции в здании. За контактными лицами установлено круглосуточное медицинское наблюдение.
В свою очередь, региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее в столице инициировали проверку по факту отравления москвичей при дезинсекции одной из квартир дома, расположенного на Нижегородской улице. Пострадали не менее трех человек. Жильцы жаловались на неприятный запах.
Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кишечной инфекции на курорте Шерегеш