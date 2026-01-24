Роспотребнадзор начал расследование из-за пневмонии в интернате Кузбасса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор организовал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома‑интерната для граждан с психическими расстройствами в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным Роспотребнадзора, инцидент произошел в ГБУ Прокопьевский дом-интернат. Больные были госпитализированы. Они получают всю необходимую медпомощь.

"Благодаря мероприятиям по активному выявлению при лабораторном обследовании контактных лиц выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп", – говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор начал проведение заключительной дезинфекции в здании. За контактными лицами установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

В свою очередь, региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

