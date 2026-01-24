Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 19:38

Происшествия

Роспотребнадзор начал расследование из-за пневмонии в интернате Кузбасса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор организовал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома‑интерната для граждан с психическими расстройствами в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным Роспотребнадзора, инцидент произошел в ГБУ Прокопьевский дом-интернат. Больные были госпитализированы. Они получают всю необходимую медпомощь.

"Благодаря мероприятиям по активному выявлению при лабораторном обследовании контактных лиц выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп", – говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор начал проведение заключительной дезинфекции в здании. За контактными лицами установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

В свою очередь, региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее в столице инициировали проверку по факту отравления москвичей при дезинсекции одной из квартир дома, расположенного на Нижегородской улице. Пострадали не менее трех человек. Жильцы жаловались на неприятный запах.

Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кишечной инфекции на курорте Шерегеш

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика