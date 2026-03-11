Форма поиска по сайту

11 марта, 19:40

Происшествия

При обстреле Брянска оказались повреждены 20 многоквартирных домов

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

У 20 многоквартирных домов в Брянске повреждены фасады и остекление в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, сейчас важно временно закрыть тепловой контур в поврежденных домах. На место прибыли 11 комиссий по оценке ущерба с сотрудниками департамента строительства, государственной жилищной инспекции региона и структурных подразделений Брянской городской администрации.

"Ведется обследование пострадавших квартир, на текущий момент их более 150, но, предположительно, будет около 200. Повреждены 33 коммерческих объекта, больше 20 автомобилей", – написал он.

Богомаз добавил, что 8 управляющих компаний, которые обслуживают дома, вывозят мусор и временно заделывают окна пленкой. Закрытием теплового контура занимаются 17 строительных организаций региона. Все это делается безвозмездно.

Всего последствия атаки устраняют свыше 300 человек, подчеркнул губернатор. Среди них – сотрудники МЧС, строительных компаний, индивидуальные предприниматели и застройщики. Более того, к работам подключились более 150 добровольцев, которые убирают территории и вывозят мусор.

ВСУ нанесли удар по Брянску вечером 10 марта. Для этого они использовали 7 ракет Storm Shadow. В результате 7 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с этим 11 марта в регионе объявили днем траура. Семьям погибших выплатят 1,5 миллиона рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, атака была организована при участии разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего руководства страны.

Говоря о произошедшем, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила секретариат ООН в украинизации. По ее словам, реакция ведомства на атаку ВСУ была явно необъективной и односторонней.

Число погибших при ракетном ударе ВСУ в Брянске увеличилось до 7

происшествиярегионы

