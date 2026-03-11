День траура объявлен в Брянской области 11 марта

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

11 марта объявлено днем траура в Брянской области. На всей территории будут приспущены флаги региона и муниципальных образований, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Богомаз.

"Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям <...> в день траура предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач", – добавил глава региона.

Богомаз также подчеркнул, что правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Российский Красный Крест (РКК) уже начал выдавать пострадавшим ваучеры на продукты, лекарства и детскую одежду. Также работает горячая линия первой психологический помощи и чат-бот, подчеркнул в телеграм-канале председатель организации Павел Савчук.

Он также указал, что 11 марта сотрудники Брянского регионального отделения организации будут работать в пункте временного размещения.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 10 марта. В результате 6 человек погибли, еще 42 получили ранения.

Атака была совершена ракетами Storm Shadow. На месте проводят осмотр сотрудники следственного управления СК РФ.

Комментируя случившееся, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты. Соболезнования погибшим и пострадавшим также выразил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он предложил властям Брянска свою помощь.