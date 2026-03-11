Форма поиска по сайту

11 марта, 11:35

Транспорт

В 2025 году в Москве установили более 600 новых остановочных павильонов

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В 2025 году в Москве установили более 600 новых остановочных павильонов, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Остановочные павильоны нового типа с 2015 года сменяют устаревшие, чтобы сделать ожидание транспорта удобнее. Вице-мэр добавил, что их собирают на заводе СВАРЗ – они производятся из износостойких материалов и оснащаются лайтбоксами с расписанием маршрутов. Сейчас в столице более 11 тысяч остановок нового типа.

Среди их преимуществ – увеличенная площадь крыши, которая лучше защищает от непогоды, а также то, что они изготовлены из алюминия и нержавеющей стали, прочных износостойких материалов. Помимо этого, стекла сделаны из прочного триплекса, благодаря чему они не разбиваются на осколки в случае повреждений, а удобные скамейки сделаны из негорючего материала. Остановки оформлены в едином стиле Московского транспорта.

Больше всего современных конструкций было размещено в СВАО, ЮАО и ЗАО – 124, 82 и 76 соответственно. В ВАО установили 73 остановки, в ЮВАО – 85, в ЦАО – 61, в ЮЗАО – 58, в САО – 33, в СЗАО – 29, в ТиНАО – 26 и ЗеЛАО – 16.

С 2018 года павильоны производятся на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. За это время было собрано более 5,6 тысячи остановок. В производстве участвуют более 400 высокопрофессиональных специалистов.

В 2025 году предприятие отметило 120-летний юбилей. В настоящий момент завод является лидером России по производству городского транспорта и его инфраструктуры в составе ГУП "Мосгортранс". Кроме того, с 2021 года на территории СВАРЗ работает площадка по сборке электробусов ПАО "КамАЗ", а также производятся ультрабыстрые зарядные станции для их зарядки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году столичные власти благоустроили территории около 41 объекта, включая станции метро и МЦД, пересадочные узлы, улицы с трамвайными линиями и другие участки улично-дорожной сети.

Комплексное благоустройство территорий около транспортных узлов предполагает расширение тротуаров и разделение потоков переходов для избежания неудобств пешеходов при движении. Не менее важным является и упорядочивание парковок, установка современного экологичного освещения, а также создание комфортных условий для посадки на наземный транспорт и мест для отдыха.

транспортгород

