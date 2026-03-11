Третьяковская галерея опровергла повреждение экспонатов из-за протечки крыши

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Третьяковской галерее опровергли слухи о повреждении экспонатов из-за протечки крыши. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе учреждения культуры.

В соцсетях ранее появились данные о том, что якобы из-за протекания крыши в Третьяковке пострадали иконы и картины XV–XIX веков, включая полотна передвижников.

В пресс-службе пояснили, что в здании депозитария в Лаврушинском переулке ведутся плановые работы по укреплению кровли, часть коллекции временно перемещена, а информация об угрозе или порче произведений искусства не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в Москве восстановят парадные двери главного здания Третьяковской галереи. Уточнялось, что оно является объектом культурного наследия федерального значения. Его эмблемой стал знаменитый васнецовский фасад в псевдорусском стиле, который напоминает сказочный терем.