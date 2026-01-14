Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 14:55

Город

Столичные парки подвели итоги новогодней программы проекта "Зима в Москве"

Фото: sobyanin.ru

Столичные парки подвели итоги новогодней программы проекта "Зима в Москве", которая проходила с 27 декабря по 11 января. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, в парке искусств "Музеон" проводился гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0". На площади перед зданием Новой Третьяковки работали 10 павильонов московских ресторанов и кафе. Гости могли принять участие в различных мастер-классах, а Дед Мороз и Снегурочка провели интерактивные игры и конкурсы.

В парке "Сокольники" с 10 по 11 января состоялся фестиваль "Фолково". Праздник объединил фольклор, народные промыслы и современное искусство. Для посетителей подготовили постановки на основе сказок и мифов, музыкальные выступления, народные игры и самый большой хоровод Москвы.

Кроме того, на главной сцене фестиваля выступили российские артисты, в том числе Прохор Шаляпин, Московский казачий хор и другие исполнители.

Московскую усадьбу Деда Мороза и ее филиалы оформили в уникальной сказочной тематике. Здесь ежедневно проходили анимационные программы и мастер-классы. С 6 декабря по выходным работал проект "Московские каникулы", 13 декабря все 3 филиала посетил главный зимний волшебник из Великого Устюга.

Вместе с тем в саду имени Н. Э. Баумана прошла программа "Рождественская симфония". Гостей катка встретили аниматоры на льду, а также симфонический оркестр под открытым небом.

Для посетителей парков "Фили" и "Ходынское поле" работали площадки для керлинга. В павильонах проекта "Лесные библиотеки" состоялись квартирники с акустическими концертами, показы новогодних фильмов и мультфильмов и вечера настольных игр.

В рамках фестиваля "Сады и огороды" в 5 столичных парках продолжились творческие мастер-классы. В частности, желающие могли сделать фигурки животных из соломы, салфетки с растительными принтами, декоративные бумажные венки.

Ранее сообщалось, что проект "Новогодний московский завтрак" объединил более 500 кафе и ресторанов. Он вошел в число знаковых тематических событий в рамках "Зимы в Москве". За это время специальное меню было заказано 80 тысяч раз – на 14% больше, чем год назад.

Шеф-повар одного из городских ресторанов готовил венские вафли и креп-сюзетт, сырники из топленого творога и драники с форелью.

В парке "Яуза" открыты 17 лыжных трасс и 7 катков

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика