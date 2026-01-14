Фото: sobyanin.ru

Столичные парки подвели итоги новогодней программы проекта "Зима в Москве", которая проходила с 27 декабря по 11 января. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, в парке искусств "Музеон" проводился гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0". На площади перед зданием Новой Третьяковки работали 10 павильонов московских ресторанов и кафе. Гости могли принять участие в различных мастер-классах, а Дед Мороз и Снегурочка провели интерактивные игры и конкурсы.

В парке "Сокольники" с 10 по 11 января состоялся фестиваль "Фолково". Праздник объединил фольклор, народные промыслы и современное искусство. Для посетителей подготовили постановки на основе сказок и мифов, музыкальные выступления, народные игры и самый большой хоровод Москвы.

Кроме того, на главной сцене фестиваля выступили российские артисты, в том числе Прохор Шаляпин, Московский казачий хор и другие исполнители.

Московскую усадьбу Деда Мороза и ее филиалы оформили в уникальной сказочной тематике. Здесь ежедневно проходили анимационные программы и мастер-классы. С 6 декабря по выходным работал проект "Московские каникулы", 13 декабря все 3 филиала посетил главный зимний волшебник из Великого Устюга.

Вместе с тем в саду имени Н. Э. Баумана прошла программа "Рождественская симфония". Гостей катка встретили аниматоры на льду, а также симфонический оркестр под открытым небом.

Для посетителей парков "Фили" и "Ходынское поле" работали площадки для керлинга. В павильонах проекта "Лесные библиотеки" состоялись квартирники с акустическими концертами, показы новогодних фильмов и мультфильмов и вечера настольных игр.

В рамках фестиваля "Сады и огороды" в 5 столичных парках продолжились творческие мастер-классы. В частности, желающие могли сделать фигурки животных из соломы, салфетки с растительными принтами, декоративные бумажные венки.

Ранее сообщалось, что проект "Новогодний московский завтрак" объединил более 500 кафе и ресторанов. Он вошел в число знаковых тематических событий в рамках "Зимы в Москве". За это время специальное меню было заказано 80 тысяч раз – на 14% больше, чем год назад.

Шеф-повар одного из городских ресторанов готовил венские вафли и креп-сюзетт, сырники из топленого творога и драники с форелью.